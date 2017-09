Le SPVM démantèle deux réseaux de trafic d'héroïne et de fentanyl

Ces opérations sont survenues à la suite d'une enquête effectuée en lien avec des cas de surdose d'opioïdes.

Les enquêteurs ont fait sept perquisitions distinctes et arrêté 10 suspects. Sept d'entre eux, âgés entre 19 et 48 ans, ont comparu le week-end dernier sous des chefs d'accusation de trafic et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Les sept perquisitions effectuées ont permis la saisie d'héroïne, de fentanyl, de cocaïne, de crack, de marijuana, de haschisch, de méthamphétamine, de GHB, de codéine et de champignons magiques, entre autres.

Le fentanyl est un opioïde qui est 40 fois plus puissant que l'héroïne et dont la toxicité dépasse par 100 fois celle de la morphine.