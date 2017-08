Pierre Marchand accusé d'agression sexuelle sur une adolescente

Les accusations de viol, attentat à la pudeur, rapports sexuels, et grossière indécence, ont été déposées en mars dernier. Elles concernent un évènement qui se serait produit entre le 1er septembre 1980 et le 30 juin 1981.

La plaignante avait 14 ans, et M. Marchand en avait 23, au moment des faits allégués, qui se seraient produits à Laval. M. Marchand, maintenant âgé de 59 ans, a plaidé non coupable, et a subi son enquête préliminaire cette semaine, devant le juge Maurice Parent.

L'exercice a duré un peu moins de deux heures et est frappé d'une ordonnance de non-publication. Trois témoins ont été entendus, soit la plaignante, un témoin civil, et un enquêteur. Le dossier de M. Marchand reviendra le 8 septembre devant la Cour supérieure. La date du procès reste à fixer.

Un communiqué émis en après-midi vendredi, signale que «M. Marchand confirme qu'une accusation de nature sexuelle a été déposée contre lui devant la Cour supérieure supérieure, relativement à un évènement datant de plus de 35 ans.»

On signale que M. Marchand«nie catégoriquement les allégations de la plaignante et entend faire valoir au moment opportun sa position, défendre sa réputation et son honneur avec toute la détermination qu'on lui connaît.» On indique également que ni son avocat, Marc-Antoine Carette, ni M. Marchand, ne feront d'autres commentaires.