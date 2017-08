Nouvelles accusations contre Sofiane Ghazi

Sofiane Ghazi, l'homme accusé du meurtre au premier degré de son bébé et d'une tentative de meurtre sur sa conjointe, alors enceinte de huit mois de la victime, fait face a de nouvelles accusations.

Des chefs de harcèlement et de voies de fait se sont ajoutés au dossier de l'homme de 38 ans vendredi matin au palais de justice de Montréal. Un chef d'accusation de menaces de mort a également été retiré par la Couronne.

Crâne rasé et barbe courte, Sofiane Ghazi est demeuré calme pendant sa comparution. «Mes respects, votre honneur!», a-t-il lancé vigoureusement à la juge Grégoire de la Cour du Québec. Elle lui a interdit de contacter sa conjointe, ses deux enfants et sa belle-mère.

Sofiane Ghazi a été accusé le 25 août dernier d'avoir tué de façon préméditée son enfant et d'avoir tenté de tuer sa conjointe. Selon les policiers, il aurait poignardé sa conjointe au ventre, causant la mort de son enfant. La question de l'existence ou non de l'enfant au sens légal sera au coeur des débats de cette cause.

Plus de détails a venir.