«Je vais te tuer»: début du procès pour meurtre de Septimus Neverson

Un meurtre, trois tentatives de meurtre, quatre enlèvements et des dizaines de vols qualifiés : le procès de Septimus Neverson pour une cinquantaine de crimes commis entre 2006 et 2009 s'est finalement ouvert lundi matin. L'homme de 56 ans, considéré extrêmement dangereux par les policiers, a réussi à fuir la justice pendant une décennie avant d'être arrêté à l'étranger il y a deux ans.

Septimus Neverson est accusé d'avoir été l'auteur de deux vagues d'invasions à domicile violentes dans l'ouest de Montréal et à Laval en 2006 et en 2009. Il aurait assassiné l'artiste peintre Jacques Sénécal lors d'un violent cambriolage à Laval en 2006. Quatre jours plus tôt, Septimus Neverson aurait tenté de tuer Frank Dike après s'être introduit par effraction dans sa résidence du boulevard La Salle.

Premier témoin de la Couronne, Frank Dike a raconté le cauchemar qu'il a vécu le 16 juillet 2006. Ce soir-là, le Montréalais d'adoption est tombé nez à nez avec un cambrioleur dans le sous-sol de sa maison. « Il tenait une arme à feu dans ma direction. Il m'a dit de ne pas bouger », a-t-il témoigné. Il ne voyait que les yeux de son assaillant qui portait des gants.

« J'avais peur pour ma vie », explique-t-il. C'est ainsi que Frank Dike a pris la fuite en direction du garage, situé tout près. Mais avant de pouvoir ouvrir la porte du garage, l'assaillant s'est approché de lui, toujours en le ciblant avec son arme à feu. D'un coup, Frank Dike a réussi à faire échapper l'arme au cambrioleur et à ouvrir la porte pour sortir vers l'extérieur.

« Je vais te tuer », lui lance son assaillant. Frank Dike est alors atteint une première fois à la main en réussissant à dévier la trajectoire de l'arme, placé sur sa tempe. Quelques pieds plus loin, il est ensuite atteint au bas du dos, à quelques millimètres de sa colonne vertébrale. Il réussit finalement à se réfugier dans un restaurant à proximité.

Son interrogatoire se poursuit aujourd'hui au palais de justice de Montréal.

Me Louis Bouthillier et Me Catherine Perreault représentent le Ministère public, alors que Me David Petranic et Me Sabrina Lapolla défendent Septimus Neverson. Le juge du procès est Guy Cournoyer.