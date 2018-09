Un distributeur de cocaïne condamné à 41 mois de prison

Dominique Pagé, 42 ans, a reconnu sa culpabilité à trois chefs de trafic de cocaïne, trafic de méthamphétamine et gangstérisme, devant le juge Daniel Bédard, de la Cour du Québec, qui l'a immédiatement condamné à une peine de 41 mois de pénitencier, après avoir entériné une entente entre la poursuite et la défense.

Pagé, surnommé « McDo », avait échappé au filet le jour de l'opération Objection et s'était livré un mois plus tard, en pleine salle du tribunal. Il est détenu depuis le 29 mai et une fois la période de détention préventive soustraite, il lui reste 35 mois et un jour à purger à compter de maintenant.

Selon un résumé des faits déposé en cour, Pagé, qui relevait directement d'un membre des Hells Angels, a été distributeur de cocaïne dans les secteurs de Granby et de Cowansville entre juin 2017 et avril 2018, et a eu recours à deux courriers qui travaillaient pour lui. Durant l'enquête Objection, Pagé a négocié, par l'entremise de ses courriers, une première quantité de 250 g de cocaïne et une seconde quantité de 1 kg, mais cette dernière a toutefois été retournée par le client, qui a changé d'idée.

En novembre 2017, Pagé a participé à une rencontre dans un restaurant en présence de membres des Hells Angels.

PIÉGÉ PAR UN INFORMATEUR

Durant la période des actes reprochés, Pagé a été compromis à au moins trois reprises par un membre de l'organisation qui travaillait pour la police (ce qu'on appelle un agent civil d'infiltration, ou ACI).

Un membre de l'organisation avait notamment avisé l'ACI qu'il devait tenir Pagé informé des transactions sur le territoire de Cowansville. La taupe a également remis des taxes de vente de stupéfiants à Pagé, et a enregistré à plusieurs reprises ce dernier lorsqu'il a été question de taxes de vente, de contrôle de territoires et de vendeurs illégaux qui se trouvaient sur le territoire de Cowansville.

En février 2018, Pagé était présent lorsqu'un membre des Hells Angels a confronté la taupe concernant son implication avec les policiers.

L'enquête Objection a été menée par les membres de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) chapeautée par la Sûreté du Québec et a mené à l'arrestation de 70 individus, dont certains membres des Hells Angels, en avril dernier.

