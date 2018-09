Procès de Mahautière: «Je n'ai jamais eu l'intention de faire ce qui est arrivé»

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano

Accusé du meurtre non prémédité de son ex-copine, Jonathan Mahautière a martelé, lundi, qu'il n'avait plus de contrôle sur « son corps » au moment des faits, même si « son coeur et son esprit » ne souhaitaient pas faire de mal à Gabrielle Dufresne-Élie, alors âgée de 17 ans.