«J'aurai la prison à vie», a dit Mahautière au 911

« J'ai fait quelque chose... j'ai fait quelque chose [et] je vais avoir la prison à vie », a lancé Jonathan Mahautière au répartiteur du 911 peu de temps après avoir étranglé sa petite amie de 17 ans. Néanmoins, pendant une demi-heure, le jeune homme n'a pas soufflé un mot sur l'état de santé de sa victime et semblait surtout préoccupé par la confidentialité de son appel et la médiatisation de son crime.