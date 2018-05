Un premier accusé du projet Objection condamné

Daniel Renaud

Trois semaines à peine après l'opération Objection, par laquelle la Sûreté du Québec et ses corps de police partenaires ont démantelé des réseaux de stupéfiants et visé quelques membres des Hells Angels, un premier accusé a plaidé coupable et a reçu sa sentence mercredi.