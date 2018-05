Possession de porno juvénile: absolution pour un ex-VP de la Caisse de dépôt?

C'est du moins ce que la Couronne et son avocat ont demandé au tribunal vendredi matin, au palais de justice de Montréal. M. Côté avait environ 15 000 images et 18 vidéos de pornographie juvénile en sa possession qu'il conservait sur de vieilles disquettes chez lui depuis 1997.

Arrêté en janvier 2015, il a été congédié de son poste de cadre aux affaires juridiques par la direction Caisse, en novembre de la même année. Il suit une thérapie depuis près de trois ans pour venir à bout de ses problèmes de compulsion et dépendance. Cet avocat ne pratique plus le droit et il est de retour aux études, à 54 ans: il complète un baccalauréat en histoire de l'art. Toujours selon les deux procureurs, M. Côté collabore pleinement avec la justice et la police. Il fait de plus du bénévolat pour la Fonderie Darling, un OSBL qui aide des créateurs de la relève en art contemporain.

La juge Silvie Kovacevich de la Cour du Québec va réfléchir à la proposition de Me Martin Latour et du procureur de la Couronne, afin de rendre sa décision finale plus tard la semaine prochaine.