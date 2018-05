Procès de Tony Accurso: corruption «endémique» à Laval, dit la poursuite

La corruption et la collusion étaient « endémiques » à Laval sous le règne du maire Gilles Vaillancourt, et Tony Accurso y a participé activement, au détriment des contribuables, selon ce qu'a affirmé le procureur de la couronne à l'ouverture du procès de l'ancien entrepreneur en construction.

« Il existait un vaste système de collusion et de corruption dans l'octroi des contrats publics de construction et dans les mandats aux firmes de génie », a avancé Me Richard Rougeau dans son allocution initiale au jury.

« Nous établirons que cet immense système frauduleux bien rodé, auquel a participé directement et indirectement l'accusé Accurso au profit de ses entreprises, était dirigé et contrôlé par l'administration municipale de Laval », a-t-il ajouté.

La sélection des jurés s'est terminée ce matin au palais de justice de Laval. Les sept hommes et cinq femmes commencent aujourd'hui à entendre la preuve. « Aujourd'hui nous commençons un marathon et non une course de 100 mètres », les a prévenus le juge James Brunton dès le départ.

Appels d'offres truqués et ristournes

La thèse de la poursuite est que la tête dirigeante du système était l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Entre 1996 et 2010, les entreprises gagnantes des appels d'offres étaient choisies d'avance parmi un petit groupe de privilégiées.

Les appels d'offres étaient truqués pour donner l'apparence d'une réelle compétition, mais il s'agissait en fait d'un « marché fermé » ce qui menait à une hausse des prix, « au détriment des contribuables de la Ville de Laval ».

En échange de ces avantages, les entreprises devaient verser une ristourne en argent comptant à des dirigeants municipaux. « L'argent était versé pour corrompre les fonctionnaires et essayer de perpétuer le système », a expliqué Me Rougeau.

Contacts fréquents

Propriétaire d'entreprises de construction comme Simard-Beaudry et Louisbourg à l'époque, Tony Accurso était en contact fréquent avec le maire Vaillancourt et le directeur général de la Ville. Il pouvait intervenir pour régler les problèmes entre les participants et aurait même personnellement remis 200 000 $ en argent comptant à un ingénieur pour corrompre des fonctionnaires, selon la poursuite.

Tony Accurso, qui a plaidé non coupable aux cinq chefs d'accusation déposés contre lui, a suivi attentivement les procédures toute la matinée.