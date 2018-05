Importation de tonnes de haschich: verdict partagé pour Alain Charron

En revanche, les 11 jurés ont été incapables d'en venir à un verdict unanime sur deux chefs d'importation et ont déclaré le sexagénaire non coupable d'un troisième chef d'importation. Le juge Guy Cournoyer, de la Cour supérieure, doit prononcer la sentence vendredi. On ne sait pas si la poursuite fédérale demandera un nouveau procès pour les deux chefs sur lesquels le jury ne s'est pas entendu. Charron était accusé d'avoir participé à trois importations de résine du cannabis expédiée du Pakistan et arrivée à Montréal dans deux conteneurs maritimes et dans un wagon de train en provenance des États-Unis.