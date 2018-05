Faubourg Contrecoeur: le procès de Bernard Trépanier en suspens

À 79 ans et souffrant d'un cancer incurable, Bernard Trépanier, surnommé «monsieur 3%», est toujours en attente de subir son procès pour fraude et complot lié au scandale du Faubourg Contrecoeur à Montréal. Or, dans son jugement remis le 2 mai dernier, le juge Poulin affirme que «le rôle de M. Trépanier dans ce scandale n'a pas été prouvé par le Ministère. Et que l'analyse de l'ensemble de la preuve, incluant les relevés d'appels et les agendas, ne supporte pas cette conclusion.»

Vendredi après-midi au palais de justice de Montréal, la Couronne n'a pas voulu confirmer ni infirmer le retrait des chefs d'accusation à La Presse. Toutefois, le juge Yves Paradis a encore repoussé, au 27 juin, le dossier de l'ancien collecteur de fonds du parti de Gérald Tremblay.

Tout porte donc à croire que l'ex-grand argentier du parti Union Montréal risque de connaître un pareil épilogue à sa saga avec la justice, débutée en 2012, dans la foulée de l'escouade Marteau de la SQ. D'autant plus que son état de santé s'est aggravé de façon significative. Son avocate s'est engagée à remettre au tribunal le suivi du bilan médical de M. Trépanier le plus tôt possible.

L'origine du 3%

Rappelons que ce surnom de «monsieur 3%» colle à la peau de M. Trépanier depuis qu'on a appris que le collecteur réclamait un pourcentage du montant des contrats octroyés par la Ville de Montréal. En contrepartie des contrats municipaux obtenus, des firmes de génie-conseil acceptaient de verser 3% de leur valeur au parti Union Montréal.