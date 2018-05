Un procès pour trois meurtres débute deux mois après la sélection du jury

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2

Plus deux mois après la sélection du jury, le procès de Denis Lefebvre et Yves Denis a finalement débuté, jeudi après-midi, au Centre judiciaire Gouin, à Montréal. Deux hommes font face à six chefs d'accusation: double meurtre au premier degré, homicide involontaire et complot en vue de commettre ces crimes.