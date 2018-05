Sélection du jury au procès pour fraude et corruption de Tony Accurso

La sélection des 12 jurés du procès pour fraude et corruption dans les affaires municipales de Tony Accurso s'est amorcée lundi matin au palais de justice de Laval avec le traitement des exemptions d'un premier groupe de candidats jurés.

L'entrepreneur de 66 ans était présent dans la salle bondée du palais de justice aux côtés de son avocat Me Marc Labelle. Un premier groupe d'environ 120 citoyens choisis au hasard dans la population a été convié ce matin. Il sera suivi d'un groupe semblable en après-midi et mardi matin.

Le processus de sélection des 12 jurés doit s'échelonner sur trois jours en vue du début du procès jeudi matin. Le procès devrait durer environ cinq semaines pour se conclure à la mi-juin, en pleine « saison des mariages », a indiqué le juge James Brunton.

Seuls les candidats voulant être exemptés du jury sont restés au palais de justice lundi matin. Notons qu'une exemption n'est pas accordée automatiquement au candidat qui en fait la demande, sauf pour certaines catégories de personnes, tels que candidats âgés de plus de 65 ans ou les candidats ne parlant pas français.

Antonio Accurso fait face à cinq chefs d'accusation : fraude de plus de 5000 $ à l'endroit de la Ville de Laval, abus de confiance par un fonctionnaire public, corruption dans les affaires municipales, complot afin de commettre des actes de corruption et complot afin de commettre des fraudes.

Selon l'acte d'accusation, l'accusé aurait comploté avec l'ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt et plus d'une vingtaine de personnes, entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 2010 à Laval.