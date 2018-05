Conférence de gestion dans le dossier d'Alexandre Bissonnette

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Québec

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, tient une conférence de gestion lundi dans la cause d'Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable aux six accusations de meurtre au premier degré et aux six chefs de tentatives de meurtre relativement à l'attentat à la grande mosquée de Québec en janvier 2017.