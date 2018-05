Libérés, Djermane et Jamali devront respecter de sévères conditions

Malgré leur acquittement pour des accusations liées au terrorisme, Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali devront respecter pendant un an de sévères conditions restreignant leur liberté. Le jeune couple s'est engagé vendredi à ne consulter aucun matériel faisant la promotion du terrorisme et à ne pas fréquenter la mosquée Assahaba, dont Adil Charkaoui est le président.