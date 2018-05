Fraude: pas de casier judiciaire pour le conservateur Hubert Pichet

L'avocat et ex-conseiller politique conservateur au Sénat Hubert Pichet s'en tire sans casier judiciaire pour avoir reçu illégalement 27 000 $ de deux entreprises québécoises qui faisaient du lobbyisme auprès du gouvernement canadien. La juge Marie-Josée Di Lallo lui a imposé jeudi une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite réclamait six mois d'emprisonnement dans la collectivité et une probation de deux ans.