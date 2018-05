Meurtre à Bordeaux: les témoins-clés de la poursuite sont des «menteurs»

Tarik Biji, Garmy Guerrier et Jason Côté sont accusés de voies de fait graves et du meurtre au premier degré de Michel Barrette, le 21 juin 2016, dans une cellule de l'Établissement de détention de Montréal (prison de Bordeaux). Selon la Couronne, les trois hommes ont séquestré l'homme de 46 ans dans une cellule, puis l'ont battu pour lui « taxer » son tabac, sans se soucier que les coups pourraient entraîner sa mort.

Or, le « ciment » de cette théorie plaidée hier par le procureur de la Couronne Me Louis Bouthillier repose sur les témoignages contradictoires et non-crédibles de deux témoins-clés, l'ex-détenu Jean-François Émard et un autre homme, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la cour. Me Gary Martin, l'avocat de Tarik Biji, a ainsi comparé la preuve de la poursuite à un taudis. « On a une maison lézardée, dont le solage coule, la brique s'effrite, qui est à vendre sur le marché! »