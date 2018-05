Faubourg Contrecoeur: Zampino et Catania acquittés

Les six accusés du procès du faubourg Contrecoeur, dont Frank Zampino et Paolo Catania, sont déclarés non coupables.

Le juge Yvan Poulin de la Cour du Québec avait complété plus tôt en journée la lecture de sa décision concernant le procès du Faubourg Contrecoeur. Après la présentation des faits, le juge Poulin en fait l'analyse avant de rendre son verdict.

L'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, était l'un des six accusés qui attendaient le verdict du juge Poulin. Le procès s'est terminé en février dernier, au terme de plus de deux ans d'audience. C'est le développement résidentiel de l'immense terrain dans l'est de Montréal par Catania, qui était au coeur du scandale du Faubourg Contrecoeur.

M. Zampino faisait face à des accusations de fraude, complot et abus de confiance, tout comme l'homme d'affaires Paolo Catania et son entreprise Construction F. Catania. Les autres accusés étaient André Fortin, Martin D'Aoust, Pasquale Fedele et Pascal Patrice. Ils sont tous acquittés.

Tous avaient été arrêtés et accusés en 2012. À l'origine, trois autres personnes étaient visées : Martial Fillion est décédé avant le procès, Daniel Gauthier a reconnu sa culpabilité et Bernard Trépanier subit un procès parallèle pour des raisons de santé.