Agression sexuelle sur une ado: Pierre Marchand acquitté

Rappelons que des accusations de viol, attentat à la pudeur, rapports sexuels, et grossière indécence, avaient été déposées contre le producteur en mars 2017, pour des faits remontant au début des années 1980.

Le ministère public a finalement décidé de ne pas présenter de preuve contre M. Marchand. Ce dernier a promis de ne pas tenter d'entrer en contact avec la femme qui avait porté plainte contre lui l'an dernier. L'identité de cette femme est sous une ordonnance non-publication, puisqu'elle avait 14 ans à l'époque.

Pierre Marchand, 60 ans, a tenu à remercier sa famille et les gens du milieu culturel qui l'ont appuyé tout au long et depuis le début de cette affaire. « Je peux tourner la page. Je vais pouvoir retourner faire ce que j'aime et travailler sur des projets en musique et en spectacles. »

Pierre Marchand a cofondé MusiquePlus, en 1986, avec Moses Znaimer. Onze ans plus tard, il a participé à la création de MusiMax. Il a aussi été travaillé à Québecor et été président, secteur Musique, du Groupe Archambault jusqu'en 2013.