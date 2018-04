59 coups de couteau au visage de sa conjointe: l'accusé demande pardon

Lundi matin, Jonathan Exi a plaidé coupable du meurtre au second degré de sa conjointe en mars 2012 à Montréal-Nord. Cet ancien boucher a tué Justine Macena Blaise, parce qu'il était furieux qu'elle ait passé la nuit chez un voisin, ami du couple.

L'homicide a eu lieu au petit matin quand la victime est rentrée au domicile à Montréal-Nord, tandis que son enfant de trois ans était présent dans l'appartement.

Le meurtrier s'est adressé à la cour du banc des accusés lundi lors des observations sur sa peine. L'homme de 52 ans, très croyant, a demandé pardon à Jésus et «à toutes les personnes» dans la salle d'audience du palais de justice de Montréal. Il se dit aujourd'hui «un disciple de Jésus Christ» et il estime que le Sauveur reviendra «bientôt».

«Le 3 mars 2012, j'ai commis un acte qui n'était pas ma volonté. J'avais un black-out. Personne n'a le droit d'enlever la vie», a-t-il reconnu.

Lundi, la procureure de la couronne, Me Anne-Andrée Charrette, a demandé à ce que le tueur purge 14 ans de prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle, un an de plus que l'avocat de la défense. Ce dernier a tenté de minimiser le nombre de coups de couteau portés à la victime à titre de facteur aggravant du crime: «10, 35, 42 coups? Ça reste un meurtre violent qui entraîne la mort d'un individu», a argué Me Patrick Davis. Il a ajouté que son client n'a aucun antécédent judiciaire et a plaidé coupable, évitant la tenue d'un nouveau procès.

La Cour d'appel du Québec avait annulé le verdict de son premier procès devant jury en raison d'une erreur de la juge dans ses directives au jury et a imposé la tenue d'un second procès. Le juge Pierre Labrie prononcera la sentence le 4 mai prochain.

- Avec Louis-Samuel Perron