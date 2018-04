Un agresseur sexuel récidiviste déclaré délinquant dangereux

Un violent agresseur sexuel multirécidiviste de 34 ans risque de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Sylvain Desrochers a été déclaré délinquant dangereux lundi matin et a été condamné à une peine de pénitencier à durée indéterminée en vertu de cette étiquette exceptionnelle réservée aux pires criminels.

« Tout a été essayé », a conclu la juge Sylvie Durand. En effet, alors qu'il faisait l'objet d'une surveillance de longue durée de dix ans comme délinquant à contrôler, Sylvain Desrochers a commis des crimes violents en maison de transition en janvier 2014.

Il a failli tuer un autre homme en le poignardant, pendant qu'il séquestrait et menaçait une intervenante de la maison de transition. Sa victime, un homme dans la soixantaine, a dû se faire retirer la rate et une partie de l'estomac. Il garde des séquelles de l'agression et s'inquiète d'être attaqué à nouveau par l'accusé.

Les perspectives de traitement de Sylvain Desrochers sont « presque inexistantes », selon une psychiatre. Il souffre d'une déviance sexuelle orientée sur l'agression sexuelle de femmes adultes et son risque de récidive de commettre des sévices graves est jugé élevé.

« Comment ne pas conclure devant cette preuve de répétition d'actes violents depuis son tout jeune âge, malgré les peines de prison et de pénitencier, malgré les suivis psychologiques, malgré l'encadrement de maisons de transition, que Desrochers constitue et constituera un danger de poser des sévices graves à des personnes ? », soutient la juge Durand.

Dès l'adolescence, Sylvain Desrochers a multiplié les agressions sexuelles sordides, ce qui a l'a mené à passé trois ans à l'Institut Philippe-Pinel. En 2008, il a écopé de 30 mois de pénitencier pour deux agressions sexuelles. C'est à la suite de cette condamnation qu'on lui a accolé l'étiquette de délinquant à contrôler.

Dans le box des accusés, Sylvain Desrochers est demeuré imperturbable pendant toute la lecture de la décision.