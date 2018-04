Importation de haschisch: l'accusé Alain Charron apparaît dans l'enquête

Brian Forget (à gauche), George Morton et Gerald McClellan discutent devant l'ancien Forum, à Montréal, le 22 octobre 2010.

Ces témoins sont notamment une enquêteure de la Division des stupéfiants et des policiers de la filature de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), Division C à Montréal, qui ont suivi l'homme de 69 ans et des co-conspirateurs dont les noms apparaissent sur la dénonciation.

Charron est accusé d'avoir participé à trois importations de plusieurs tonnes de résine du cannabis expédiées du Pakistan et arrivées à Montréal dans deux conteneurs maritimes et dans un wagon de train en provenance des Etats-Unis.

Auparavant, les deux conteneurs maritimes avaient fait des arrêts dans les ports de Gênes en Italie et d'Anvers en Belgique, où les enquêteurs du projet Celsius (nom de l'enquête) de la GRC ont remplacé la drogue par du sel et du plâtre et ensuite laissé la marchandise poursuivre son chemin vers le Port de Montréal.

Les fantômes du Forum

Mercredi, l'enquêteure Magdala Turpin a raconté au jury que le 22 octobre 2010, elle a appris que l'un des suspects nommés dans les chefs d'accusation, Brian Forget, devait participer à une importante rencontre avec d'autres individus dans un restaurant de l'ancien Forum de Montréal. Elle a d'abord vu Forget en compagnie de George Morton et un homme identifié plus tard comme étant Gerald McClellan, deux individus nommé dans les chefs d'accusation. Plus tard, elle a vu Forget rencontrer un 3e individu au deuxième étage de l'ancien Forum: Alain Charron.

Une policière de l'unité «Special O» - nom donné à l'équipe officielle de filature de la GRC -, Florence Toupin, a témoigné avoir vu Forget et Charron ensemble lors d'opérations d'observation effectuées en novembre 2010.

Durant son témoignage, l'enquêteur Turpin a par ailleurs relaté un moment davantage anecdotique voulant qu'à un certain moment, elle et des collègues devaient suivre George Morton mais que c'est ce dernier qui s'est retrouvé derrière leur véhicule. «Nous avons appelé un deuxième véhicule. C'est ce que l'on fait quand on pense qu'on est brûlé», a dit la témoin.

Le procès, qui en est à sa 2e semaine sur une durée prévue de six, se poursuit vendredi. Il est présidé par le juge Guy Cournoyer de la Cour Supérieure et se déroule devant un jury de 13 personnes, 7 hommes et six femmes.

La poursuite est assurée par Me Carly Norris et Me Josianne Cyr de la Couronne fédérale. La défense par Me Cristina Nedelcu et Debora De Thomasis.

