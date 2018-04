Quelle peine imposer à Alexandre Bissonnette?

Au palais de justice de Québec, la Couronne s'affaire à présenter au juge François Huot de la Cour supérieure, une série de preuves au soutien de la durée de la peine de prison qu'elle va réclamer.

Vendredi, le juge va poursuivre le visionnement de l'interrogatoire policier de Bissonnette, fait le 30 janvier 2017, au lendemain de la tuerie. Le visionnement avait débuté jeudi matin.

Comme Alexandre Bissonnette a été déclaré coupable de six meurtres au premier degré - en plus de six tentatives de meurtre - il écope automatiquement de la prison à vie. Les audiences visent actuellement à déterminer quelle période de temps il devra passer derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle.

L'avocat de Bissonnette va plaider qu'il devrait y avoir droit après 25 ans d'emprisonnement. Les avocats de la Couronne n'ont pas encore fait connaître leur position.

Bissonnette est en théorie passible de 150 ans de prison, soit 25 ans pour chacun des six meurtres.

Dans la vidéo de l'interrogatoire présentée jeudi, on pouvait voir le jeune homme dans un habit de prisonnier blanc, répondre aux questions d'un policier.

On l'entend dire, d'un air incrédule, que « ça se peut pas » qu'il ait commis six meurtres.

L'enregistrement de l'appel qu'a fait Bissonnette au 911, peu après la tuerie, a aussi été entendu. Il dit plusieurs fois qu'il veut mettre fin à sa vie et demande à répétition s'il a fait des blessés.