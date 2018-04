Traite de personnes: il menace sa victime avec une machette

«Il fume, il veut un complet, mais je veux pas le faire sans condom. Il est tellement énervé, il a sa machette dans les mains et je peux pas ouvrir la porte. Je me dis: me faire baiser ou mourir, je vais me faire baiser», a confié la victime dans un témoignage particulièrement cru. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Un paravent la sépare du box des accusés pour éviter de croiser son ancien proxénète allégué.

La femme âgée d'une trentaine d'années vivait dans la rue lorsqu'elle est a rencontrée Emmanuel Stark à la place Émilie-Gamelin en décembre 2016. Il lui a alors offert une nuit au chaud et du crack en échange d'une fellation. «Je suis dans la rue, c'est hiver, il fait froid, j'ai pas d'argent. Donc, allez chez lui au chaud, en plus je suis payé en crack», explique-t-elle.

Mais en arrivant dans son appartement, Emmanuel Stark a bloqué la porte avec une boîte de métal et un bicycle. Les deux ont consommé de la drogue. Sauf que PacMan a sorti une machette de plus d'un pied et a commencé à faire des mouvements avec celle-ci au-dessus de sa tête. Puis, il a exigé plus qu'une fellation. «Il brandit le couteau pis toute... il veut faire l'amour, je voulais pas, il voulait un complet, mais quand quelqu'un te brandit une machette, tu le fais», raconte la victime.

Cette nuit-là, elle n'a pas réussi à fermer l'oeil, terrifiée par l'accusé qui dormait avec la machette sous son matelas. Néanmoins, dans les semaines suivantes, elle a accepté d'offrir des services sexuels à un ami d'Emmanuel Stark dans l'appartement de celui-ci. C'est alors qu'elle a commencé à se prostituer pour son compte. Elle lui remettait tous ses profits pour obtenir du crack, et même son chèque mensuel d'aide sociale. Selon l'acte d'accusation, les crimes se sont produits entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2017 à Montréal.

Emmanuel Stark fait face à 20 chefs d'accusation: proxénétisme, séquestration, agression sexuelle armée, menaces de mort, trafic de drogue, voies de fait et traite de personnes. Ce dernier chef prévoit une peine minimale de quatre ans de détention et une peine maximale de quatorze ans.

La juge Anne-Marie Lanctôt a rejeté mercredi la requête en séparation de chefs d'accusation déposée in extremis par l'avocat de la défense la veille du début du procès la semaine dernière. Ce dépôt extrêmement tardif a forcé le report du procès d'une semaine, alors que des témoins «excessivement vulnérables» devaient témoigner, avait plaidé la poursuite.