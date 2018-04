Des photos présentées au procès de Bissonnette témoignent de l'horreur

Des dizaines de photographies prises par la Sûreté du Québec ont été déposées en preuve jeudi par la Couronne, dans le cadre des audiences sur la détermination de la peine qui sera imposée à Alexandre Bissonnette.

La Couronne offre ainsi une série d'éléments au soutien de la peine qu'elle va réclamer pour le jeune homme qui a plaidé coupable fin mars à six accusations de meurtre au premier degré et à six chefs de tentative de meurtre.

Des photos de l'intérieur et de l'extérieur de la mosquée ont été présentées.

Sur la quasi-totalité de celles-ci se trouve un point commun : de petits marqueurs orange qui indiquent les endroits où des balles ont été retrouvées, des douilles, ou encore des trous faits par les projectiles dans les murs.

48 balles ont été tirées, a dit le ministère public.

Quelques images ont permis de voir que des balles ont été tirées dans un renfoncement de la salle de prière, un espace restreint dans lequel de nombreux fidèles avaient trouvé refuge.

Une autre balle a transpercé la porte de la salle de bain.

L'arme longue semi-automatique avec laquelle Alexandre Bissonnette a fait ses deux premières victimes a été retrouvée dans la neige, devant la mosquée. Elle était munie d'un chargeur de 30 balles, ce qui est illégal au Canada, a indiqué le procureur de la Couronne, Me François Godin.

Des chargeurs vides ont aussi été retrouvés sur les lieux.

Alexandre Bissonnette a regardé avec attention les photos défiler sur grand écran jeudi, contrairement à la veille, lors de la diffusion des vidéos de l'attaque où il n'avait pas levé les yeux.

Vers 12h10, celui-ci a été victime d'un malaise, pendant la description des blessures subies par Azzeddine Soufiane. Il a dû sortir de la boîte des accusés et les audiences ont donc été suspendues.

Jeudi matin, le procureur de la Couronne, Thomas Jacques, a indiqué au juge François Huot avoir aussi l'intention de déposer des plans de la mosquée et un appel au 911.

La Couronne n'a pas encore annoncé ses couleurs sur la durée de la peine qu'elle allait réclamer. Tout au plus, Me Jacques a dit qu'il allait exiger une peine qui reflétera l'ampleur des « crimes odieux » qui ont été commis.

L'avocat d'Alexandre Bissonnette, Charles-Olivier Gosselin, estime que son client devrait être condamné à 25 ans de prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle, mais pas plus. Une peine plus longue serait l'équivalent d'une « peine de mort par incarcération », a-t-il soulevé dans une procédure.

Les observations sur la peine doivent durer trois semaines.