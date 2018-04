Traite de personnes: une victime en prison pour avoir refusé de témoigner

C'est avec des chaînes aux pieds que la jeune victime alléguée de Julien Leblanc a poursuivi son témoignage mercredi matin dans le procès pour proxénétisme et traite d'une personne mineure de l'homme de 25 ans. La jeune femme de 18 ans s'est retrouvée en prison cette semaine, comme elle ne s'est pas présentée à la cour la semaine dernière et a refusé de témoigner.

Jeudi dernier, un policier a raconté au juge David Simon que la plaignante avait « quitté son domicile », la veille de son témoignage prévu ce matin-là. « Elle ne voulait pas continuer », a-t-il expliqué. Le juge a ainsi lancé un mandat d'arrestation contre la témoin, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Elle a d'abord refusé de poursuivre son témoignage amorcé en février, mais ce matin, la jeune femme a accepté de le faire, après avoir été bien avertie des conséquences d'un nouveau refus par le juge. « Vous devez répondre aux questions. Un refus pourrait entraîner un outrage au tribunal », lui a expliqué le juge qui a ordonné qu'on lui retire les menottes aux mains pendant son témoignage.

D'une voix enfantine, la jeune femme, maintenant âgée de 18 ans, a répondu à plusieurs questions de l'avocate de la défense, Vicky Powell, dans son contre-interrogatoire ce matin. Me Powell a soulevé de nombreuses contradictions entre son interrogatoire principal en février dernier et une déclaration sous serment faite aux policiers pendant l'enquête.

La victime, alors qu'elle était âgée de 16 ans, a rencontré l'accusé Julien Leblanc au métro Georges-Vanier, à Montréal, en août 2016. Toutefois, elle avait expliqué aux policiers l'avoir plutôt rencontré en juin 2016. Pendant cette première rencontre, l'accusé lui aurait parlé de « work » pour lui. Elle a alors accepté, a-t-elle dit, sans plus de détails.

La seconde rencontre a eu lieu dans l'appartement de la rue Duluth de l'accusé. Il était à nouveau question de « work » pour lui, mais cette fois, ils ont discuté de détails plus spécifiques sur la « prostitution ». « On a discuté de prix, des services. Il me décrit les affaires... Il me parle de ça... il explique comment faire », a-t-elle raconté ce matin. L'adolescente était alors « d'accord de faire » de la prostitution.

Julien Leblanc fait face à cinq chefs d'accusation de traite de personne âgée de moins de 18 ans, de proxénétisme d'une personne de moins de 18 ans, d'avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, de publicité de service sexuel et de voies de fait. Les crimes allégués se sont produits entre le 1er juin 2016 et le 8 janvier 2017 à Laval et Montréal.

Son contre-interrogatoire se poursuit aujourd'hui au palais de justice de Montréal.