«Une sentence très douce» pour de la corruption à Châteauguay

Dans sa décision rendue le 12 mars dernier, le juge Bertrand St-Arnaud de la Cour du Québec a pris en considération le fait que Michel Bergevin n'avait aucun antécédent judiciaire et que les procédures se sont échelonnées sur plus de 4 ans. Le geste de M. Bergevin en était un «isolé dans une vie sans tache, un geste dont les conséquences sont assurément déjà plus importantes tant pour l'accusé, pour ses proches que pour l'entreprise dont il est un des dirigeants», peut-on lire dans le jugement.

Ainsi, le juge sursoit au prononcé de la sentence et impose une probation de deux ans, des travaux communautaires (240 heures) ainsi que le versement de trois dons de 2000 $ chacun à autant d'organismes de Châteauguay. La poursuite avait suggéré une peine de 12 à 14 mois d'emprisonnement alors que l'avocat de M. Bergevin avait demandé une absolution conditionnelle.

L'ancienne mairesse Nathalie Simon n'a pas caché sa déception lorsque La Presse l'a jointe mercredi. «La sentence est très douce et ne dissuadera personne de jouer dans la corruption et la collusion dans les affaires municipales. Je trouve que c'est peu cher payé pour le crime commis», a déclaré Mme Simon.

Après l'élection municipale de 2013, Nathalie Simon avait été la cible choisie du «magouilleur professionnel» comme l'avait qualifié le tribunal, René Lafrance. Avec ses complices Jacques Roy et Michel Bergevin, M. Lafrance promettait une somme de 30 000 $ à Mme Simon pour combler le déficit financier de son parti politique, en contrepartie de quoi, il souhaitait être nommé directeur du développement économique de Châteauguay.

C'est Michel Bergevin qui a prêté la somme à M. Lafrance pour la remettre à la mairesse. Cette dernière avait toutefois alerté l'Unité permanente anticorruption (UPAC). La collaboration de Mme Simon a permis l'arrestation des trois hommes.

MM. Lafrance et Roy ont été reconnus coupables de complot et de fraude. Ils ont purgé des peines d'emprisonnement respectives de 30 mois et 14 mois.

Michel Bergevin est copropriétaire avec Stéphane Laberge de l'entreprise Excavations Bergevin et Laberge. Cette entreprise est inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.