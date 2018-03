Bébé abandonné dans un logement en flammes: la gardienne plaide coupable

Le procès de Josée Milot devait s'amorcer ce matin au palais de justice de Montréal. Or, rongée par les remords, la femme de 50 ans a décidé de plaider coupable. «Ce matin, elle réalise l'ampleur des conséquences de son geste», a indiqué son avocat, Me Antonio Cabral.

«Je regrette tout ce qui est arrivé. Je vais m'en sortir du mieux que je peux, a-t-elle confié à la cour, la voix étranglée par l'émotion. Si c'était à recommencer, j'aurais été plus prévoyante, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là... Je l'aime beaucoup cet enfant, c'était mon arc-en-ciel! S'il lui était arrivé quelque chose, je serais morte moi-même. Vous ne me reverrez plus jamais, c'est sûr et certain ! »

Josée Milot a écopé d'une peine de 10 mois et demi de détention. Mais en tenant compte des 7 mois passés en détention préventive, et calculés à temps et demi, la juge Mélanie Hébert l'a condamné à une journée de prison et à une probation de deux ans. Josée Milot s'est déjà engagée à suivre une thérapie fermée de six mois pour surmonter son problème de consommation. Elle a d'ailleurs suivi plusieurs thérapies en prison, ont noté les avocats.

Le 31 août 2017, Josée Milot gardait l'enfant dans son appartement de la rue Dézéry dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La mère de l'enfant lui en avait confié la garde pour quelques jours en son absence. Toutefois, Josée Milot avait consommé plus de crack que d'habitude ce jour-là. Ainsi, elle n'a jamais éteint un des ronds de sa cuisinière, ce qui a provoqué un incendie dans son appartement.

Intoxiquée par la drogue, Josée Milot a abandonné l'enfant dans l'appartement. Son parc pour bébé était heureusement au niveau du sol. C'est grâce au travail héroïque de policiers que le bambin a été sauvé des flammes. Les policiers devaient avancer agenouillés dans une épaisse fumée sans savoir où se trouvait l'enfant. Ils avaient tellement peur de se perdre qu'ils s'attachaient avant de pénétrer dans l'appartement en flammes. Plusieurs d'entre eux ont eu des blessures aux mains. L'enfant ne garde aucune séquelle de l'incendie.

Me Roxane Laporte représentait la Couronne dans cette affaire.