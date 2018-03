Double meurtre: un ex-militaire plaide coupable

L'ancien militaire Guillaume Gélinas disait vouloir effrayer son père en raison d'un conflit d'argent. Mais déguisé comme un cambrioleur, il lui a tranché la gorge et a tué sauvagement sa conjointe. L'homme de 27 ans a plaidé coupable lundi matin aux meurtres non prémédités de Luc Gélinas et Julie Lemieux.