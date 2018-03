Deux ans de pénitencier pour avoir comploté le vol d'un fourgon

La « cinquième roue » d'un groupe de voleurs soupçonnés d'avoir commis six vols et une tentative de vol de camions blindés entre 1995 et 2015 à Montréal a écopé mardi matin d'une peine de deux ans de pénitencier. Gary Marsden, 65 ans, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot et à deux chefs de possession non autorisée d'une arme à feu.