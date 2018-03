Double meurtre: Christian Pépin conserve son plaidoyer de culpabilité

Nouveau revirement de situation : Christian Pépin entend bel et bien conserver son plaidoyer de culpabilité pour les meurtres prémédités de sa mère et de sa grand-mère. L'homme de 35 ans qui voulait « cacher » les « cochonneries » de son enfance en plaidant coupable a retiré ce midi sa requête en retrait de plaidoyer déposée pas plus tard que ce matin.