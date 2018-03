Pornographie juvénile: un ex-vice-président de la Caisse plaide coupable

Un ancien vice-président aux affaires juridiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Robert Côté, a reconnu l'automne dernier avoir eu en sa possession pendant deux décennies près de 15 000 images de pornographie juvénile. C'est en exhibant ses photos sur un site de rencontre qu'il a été dénoncé à la police, a appris La Presse.

Petites lunettes rondes et longue barbe blanche, Robert Côté est revenu en cour la semaine dernière au palais de justice de Montréal pour l'étape des observations sur la peine. Son avocat Martin Latour a fait valoir que le haut dirigeant déchu de la Caisse voulait réorienter sa carrière dans le domaine des arts. Comme le rapport présentenciel n'était toujours pas prêt, l'homme de 54 ans poursuivra sa thérapie amorcée il y a deux ans jusqu'à son retour en cour en mai.

Accusé en novembre 2015 de possession, distribution et accès à de la pornographie juvénile, Robert Côté a plaidé coupable à une seule infraction sommaire de possession de pornographie juvénile le 27 septembre dernier. La peine d'emprisonnement maximale est de deux ans moins un jour pour une infraction sommaire, contre dix ans pour un acte criminel.

Pleine collaboration

C'est à la suite de « demandes répétées d'un usager d'un site de rencontre [que M. Côté] exhibera quelques photos à ce dernier », indique-t-on dans un résumé conjoint des faits déposé à la cour. Informés le 16 janvier 2015 du téléversement sur internet d'une image de pornographie juvénile, les enquêteurs ont identifié Robert Côté comme étant le propriétaire de l'adresse IP utilisée pour transférer la photo.

Puis, en novembre, les policiers ont découvert chez Robert Côté 16 disquettes sur lesquelles se trouvaient 14 951 images et 18 vidéos de pornographie juvénile. Il détenait ces photos depuis septembre 1997, mais ne les avait retrouvées que récemment.

L'accusé a « pleinement collaboré » avec les policiers, leur remettant volontairement toutes ses disquettes. Il leur a même indiqué leur emplacement avec précision, puis a fourni tous les codes d'accès de ses ordonnateurs pour vérifier qu'il ne détenait aucune autre image illégale.

Au moment de son arrestation, Robert Côté était vice-président aux affaires juridiques pour les placements privés à la Caisse de dépôt et placement du Québec. L'accusé n'a « jamais réintégré son emploi depuis le 19 novembre 2015 » et n'a plus de « lien d'emploi » avec la Caisse, a indiqué le directeur des communications de la Caisse, Maxime Chagnon.