Peine record au Québec: 35 ans de prison minimum pour Hudon-Barbeau

Le criminel endurci Benjamin Hudon-Barbeau a reçu ce matin la peine la plus sévère de l'histoire récente du Québec. La juge France Charbonneau l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 35 ans pour avoir perpétré deux meurtres.

Benjamin Hudon-Barbeau a été reconnu coupable, le 17 novembre dernier, du meurtre prémédité de Pierre-Paul Fortier, du meurtre non prémédité de Frédérick Murdock et de deux tentatives de meurtre sur Vincent Pietrantonio et une autre personne, dont l'identité est protégée par une ordonnance de la cour.

Le risque de récidive de Benjamin Hudon-Barbeau est « très important » selon la juge. De plus, sa perspective de réhabilitation est « quasi inexistante », à court terme comme à long terme.

« Sa personnalité décrite est à la limite de la psychopathie, son caractère extrêmement manipulateur, violent et narcissique jumelé à son absence de reconnaissance de responsabilité (...) font qu'il est actuellement très dangereux pour la société », écrit la juge Charbonneau dans sa décision de 52 pages.

Le procureur de la Couronne Steve Baribeau réclamait à la cour une peine consécutive de 50 ans d'emprisonnement contre Hudon-Barbeau.

Les juges ont la possibilité depuis 2011 de surpasser le plafond de 25 ans pour rendre éligible un accusé à la libération conditionnelle dans certains cas, comme un double meurtre. Il y a déjà eu des précédents dans les dernières années au Canada, mais jamais au Québec.

Benjamin Hudon-Barbeau purge déjà une peine de 16 ans de pénitencier pour sa « spectaculaire » évasion en hélicoptère de la prison de Saint-Jérôme en mars 2013.