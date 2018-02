Meurtre au parc Kent: deux accusés acquittés, une famille dévastée

Rakesh Jankie et Marlon Henry ont été acquittés, dimanche, du meurtre prémédité du Montréalais Fehmi Sen, abattu en mai 2013 au parc Kent, dans le quartier Côte-des-Neiges. La décision a été rendue par 12 jurés au terme d'un procès de plus d'un mois.

Non coupables. C'est ce que contenait l'enveloppe remise en fin d'après-midi par les 12 membres du jury au terme de trois jours de délibérations. Ils devaient juger si Rakesh Jankie et Marlon Henry avaient prémédité le meurtre de Fehmi Sen, un homme de 28 ans tué en mai 2013, à Montréal. Jointe par téléphone après le prononcé du verdict, Behice Yanar, l'une des soeurs de la victime, venait de quitter le palais de justice de Montréal et était en direction de l'hôpital.

«Ma mère a perdu conscience après le prononcé du verdict. [...] On vient de tuer mon frère une deuxième fois. Eux l'ont tué par erreur. Et maintenant, c'est la justice qui vient de tirer la balle. Je ne crois pas en la justice.»

Ce verdict, la famille l'attendait depuis quatre ans, bientôt cinq. Déjà l'an dernier, elle avait craint que ceux qui étaient soupçonnés d'avoir assassiné Fehmi ne fassent jamais face à la justice, alors que la défense avait invoqué l'arrêt Jordan et demandé la fin du processus judiciaire. Requête rejetée, la famille espérait que la suite des choses leur permettrait de panser, un tant soit peu, leurs plaies.

«Je ne m'attendais pas à ça. Il n'y a pas de justice. La justice n'existe pas. Je ne crois plus à la justice. Personne ne pourra me faire croire qu'il y a une justice», répétait Mme Yanar, la voix empreinte de tristesse plus que de colère.