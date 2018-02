Fillette défigurée par un pitbull: le verdict devrait être rendu ce matin

L'homme a subi son procès lundi et mardi au palais de justice de Longueuil. Le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec avait indiqué que le verdict serait rendu jeudi.

Le 20 septembre 2015, la petite Vanessa Biron s'est rendue au parc Marquise de la ville de Brossard avec sa soeur de cinq ans et sa mère. C'est là qu'elle a été attaquée par le pitbull de l'accusé, pendant que son autre chien tournait autour d'elle en grognant et en jappant. La mère de Vanessa s'est jetée sur elle pour servir de bouclier humain.

Karim Jean-Gilles a été arrêté le jour même.

La petite Vanessa a notamment subi des blessures au visage, en plus d'une fracture au crâne et à une main. Les muscles et les nerfs d'un côté de son visage ont été broyés et un os de sa joue a été fracturé en sept morceaux, a expliqué Mme Biron. Elle a une paralysie au visage, n'a plus de glandes salivaires et son canal auditif a été déchiré.

L'accusé, qui se représente seul, n'a pas témoigné à son procès ni fait entendre de témoins.

La procureure de la Couronne a fait valoir que l'accusé savait que ses chiens étaient dangereux et agressifs, et qu'il n'a rien fait pour empêcher que l'attaque du 20 septembre ne se produise. Son terrain n'était pas entièrement clôturé et il savait que les chiens se retrouvaient souvent seuls dans la rue, chez les voisins ou dans le parc à proximité de sa résidence.

L'accusé a de son côté plaidé qu'aucun témoin n'est venu au procès dire que son chien avait attaqué un humain dans le passé, et semble avoir laissé entendre qu'il y avait peut-être eu provocation de la part de la petite Vanessa.