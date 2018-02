Importation de cocaïne: l'ex-femme d'un homme d'affaires écope de 43 mois de prison

Les suspects sont Dejean Victor, 58 ans, de Toronto et Merlande Dont, 42 ans, de Montreal. Ces derniers sont suspectes davoir complote dans limportation de la cocaine entre Haiti et le Canada. PHOTO GRC

Les suspects sont Dejean Victor, 58 ans, de Toronto et Merlande Dont, 42 ans, de Montreal. Ces derniers sont suspectes davoir complote dans limportation de la cocaine entre Haiti et le Canada. PHOTO GRC

La Montréalaise de 45 ans a été condamnée la semaine dernière à une peine d'environ trois ans et demi de pénitencier pour avoir participé à un complot général d'importation de cocaïne en Haïti en vue d'en faire le trafic au Québec. Son ex-mari, Dejean Victor, qui était propriétaire d'un centre pour personnes âgées à Montréal, a écopé de 50 mois de détention en janvier dernier.

Dejean Victor et Merlande Dont se sont servis d'une femme « vulnérable » pour importer au moins 1 kg de cocaïne en provenance d'Haïti entre 2009 et 2011. Arrêtée avec 1 kg de drogue dans une culotte à l'aéroport de Port-au-Prince, leur « mule » Francine Désormeaux avait été condamnée à 15 ans de pénitencier en Haïti. Ses conditions de détention étaient extrêmement difficiles, avait constaté La Presse à l'époque.

« Mme Dont n'est pas un simple courrier. M. Victor est celui qui donne les ordres ; qui prend les décisions. Il est au haut de la hiérarchie. Mme Dont agit à ses côtés et est très active auprès du courrier, soit Mme Désormeaux. Elle lui dit même "qu'ils" ont payé cher pour cette drogue. Il y a donc aventure commune. Elle est son acolyte », soutient la juge Dominique B. Joly dans sa décision du 15 février.

L'ACCUSÉE ÉTAIT « TRÈS IMPLIQUÉE »

Merlande Dont était « très impliquée » dans le complot d'importation de cocaïne, ajoute la juge. Ainsi, lors du premier des trois voyages de leur « mule » en Haïti, c'est elle qui attend Francine Désormeaux à l'aéroport Montréal-Trudeau et qui enlève la gaine remplie de cocaïne au Buffet Cristina. « Elle sait donc parfaitement ce qui se passe et participe activement à l'opération. On est alors en juillet 2009 », dit la juge.

En 2011, c'est Merlande Dont qui porte la culotte bourrée de 1 kg de cocaïne à l'hôtel de Port-au-Prince où patiente Francine Désormeaux. Quand cette dernière ne veut plus se rendre à l'aéroport, Merlande Dont la rassure en faisant un « rituel vaudou ». Elle lui explique que ça lui « portera chance, la protégera ». « Entre 2009 et 2011, il ne s'agit pas d'un geste ponctuel irréfléchi, mais une implication durant une bonne période de temps », conclut la juge.

L'avocate de Merlande Dont, Me Élise Gravel, réclamait une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité en raison de la « réhabilitation » de cette ex-infirmière, radiée en décembre dernier. La défense faisait aussi valoir que Dejean Victor violentait « fréquemment » Merlande Dont au domicile familial. Le tribunal n'a toutefois pas eu de preuve concluante à cet effet. L'accusée n'a pas eu une « vie fort difficile, voire désespérée », affirme la juge.