Leonardo Rizzuto et Stefano Sollecito acquittés

Ceux que la police considérait en 2015 comme les chefs présumés de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto et Stefano Sollecito, ont été acquittés des chefs de gangstérisme et de complot pour trafic de cocaïne auxquels ils faisaient face depuis 2015. Le jugement a été rendu cet après-midi par le juge Eric Downs de la Cour supérieure, au centre de services judiciaires Gouin.

Le juge a rendu cette décision après avoir entendu des débats sur une requête en arrêt des procédures et en exclusion d'écoute électronique présentée par Rizzuto et Sollecito. Durant l'enquête, les policiers avaient fixé des micros et des caméras dans le bureau de l'ex-avocat Loris Cavaliere. La majorité de la preuve déposée contre les deux hommes provenait d'une conversation qui avait été interceptée dans la salle de conférence du bureau de l'ex-avocat, le 20 aout 2015. Le juge a écarté de la preuve toutes les interceptions des deux hommes dans la salle de conférence et à la réception du bureau de M. Cavaliere.

«La poursuite ne sera pas en mesure de se décharger de son fardeau de preuve. Nous n'avons pas d'autre preuve à offrir. Nous n'avons d'autre choix que de vous demander de prononcer l'acquittement des deux accusés», a lancé le procureur de la poursuite Me Matthew Ferguson.

Rizzuto et Sollecito avaient été arrêtés en novembre 2015 au cours d'une opération visant à décapiter le crime organisé montréalais. Rizzuto était toujours détenu depuis alors que Sollecito avait été libéré provisoirement. Les deux hommes étaient accusés de gangstérisme et de complot pour trafic de cocaïne.

Fait à noter, Rizzuto est toujours accusé de possession d'une arme et de cocaïne. Les deux parties débattront de ces deux derniers chefs ultérieurement. Il a toutefois été convenu que Leonardo Rizzuto sera libéré sous les conditions habituelles en attendant la suite des procédures.