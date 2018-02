Fillette défigurée par un pitbull: le maître subit son procès criminel

Karim Jean Gilles a été accusé d'avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle.

La fillette jouait dans le parc Marquise de Brossard lorsqu'elle a été attaquée par deux pitbulls. L'un d'eux l'a défigurée.

Elle a subi des blessures au visage, en plus d'une fracture au crâne et à une main. Les muscles du côté gauche de son visage ont été broyés et un os de sa joue a été fracturé en sept morceaux.

L'accusé se représente seul.

La procureure de la Couronne, Claudie Gilbert, a annoncé qu'elle appellera à la barre 12 témoins.

Elle a indiqué au juge qu'elle établira le lien entre l'accusé et les chiens. Elle va aussi faire témoigner des gens du voisinage pour démontrer la dangerosité des animaux.

Après l'attaque de Vanessa Biron par ses deux chiens, en 2015, il s'était barricadé chez lui. Huit voitures de police avaient bouclé le quartier et l'équipe d'intervention tactique avait dû défoncer la porte. L'agent qui a saisi le chien a eu du mal à le traîner, tellement l'animal se cambrait.