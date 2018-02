Fillette défigurée par un pitbull: «Le chien l'a prise par le cou»

Le spécialiste qui s'occupe de la fillette montre une photo de la blessure de Vanessa et une animation 3D de sa mâchoire.

«[Vanessa] a tenté de se protéger avec les mains. Sa main droite a été fracturée. Le chien a ensuite réussi à la prendre par le cou», raconte sa mère, la voix brisée. Sa fille aînée, alors âgée d'à peine sept ans, a frôlé la mort le 20 septembre 2015. Deux ans et demi plus tard, elle vit toujours avec les conséquences de cette agression d'une rare violence.

En cette belle journée de septembre, Magdalena Biron profite du beau temps pour amener ses deux filles au parc Marquise à Brossard. À son arrivée, elle remarque très vite une septuagénaire et ses deux chiens, déchaînés. «La [dame] n'avait pas le contrôle des chiens. Elle a pris une branche pour les battre. J'ai commencé à appeler à l'aide. Les chiens étaient de plus en plus colère», dit-elle.

Ses deux fillettes, terrorisées, partent à courir. Le plus gros des deux chiens s'attaque alors à la petite Vanessa. Il serre ses crocs sur son cou et la traîne sur plusieurs mètres. Malgré les efforts de la vieille dame, le pitbull ne lâche pas sa proie. Magdalena Biron tente désespérément de libérer sa fille de l'emprise potentiellement mortelle. «J'ai senti ses dents sur ma tête», témoigne la mère de famille.

«C'était traumatisant... J'essayais de protéger ma plus vieille fille, et je ne savais pas où était la plus jeune», raconte-t-elle, en pleurant. Quand finalement le chien retire ses crocs, à l'arrivée de Karim Jean-Gilles, Magdalena Biron saute sur sa fille pour la protéger. Elle reste blottie sur elle pendant au moins cinq minutes jusqu'à l'arrivée des secours.

La petite Vanessa souffre de graves blessures au visage et à la main droite, fracturée. «Sa main était en sang, il y avait des trous... Son cou était ensanglanté, sa mâchoire a été cassée en sept morceaux, tous ses nerfs ont été déchirés, elle n'a plus de glande salivaire...», relate-t-elle.

La fillette garde d'importantes séquelles de l'agression. Le côté droit de son visage est toujours paralysé partiellement. Elle doit suivre une thérapie simplement pour réapprendre à sourire. «Son état actuel, c'est comme ça qu'elle va rester», confie-t-elle.

La procureure de la Couronne Claudie Gilbert entend prouver au cours du procès de deux jours au palais de justice de Longueuil que l'ex-agent immobilier Karim Jean-Gilles était le propriétaire du chien qui a agressé Vanessa et qu'il a été négligent en tant que propriétaire de l'animal. Il a été accusé en novembre 2016. Sa coaccusée, sa mère Hyacinth Parker, a plaidé coupable en novembre dernier à une accusation de négligence criminelle causant des blessures. Elle a été condamnée à trois ans de probation.

Douze témoins devaient être appelés à la barre aujourd'hui et demain. L'accusé, qui reste détenu, se représente seul.