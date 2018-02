La demande d'appel dans la cause de Salvatore Cazzetta et de la famille Rice rejetée

La demande d'appel faite par la poursuite dans les dossiers du Hells Angels Salvatore Cazzetta et des hommes d'affaires de Kahnawake, Peter, Peter Francis et Burton Rice, vient d'être rejetée par le plus haut tribunal de la province.

Le 28 septembre 2016, les quatre hommes avaient bénéficié d'un arrêt des procédures après avoir déposé une requête en vertu de la décision Jordan de la Cour suprême qui limite les délais devant les tribunaux. La poursuite a argué, devant la Cour d'appel, que le juge James L. Brunton de la Cour supérieure avait commis des erreurs dans l'évaluation des délais attribuables à la défense et aurait dû appliquer la mesure transitoire prévue par la Cour suprême. La Cour d'appel a dit non.

Cazzetta, l'homme d'affaires mohawk Peter et ses deux fils, Peter Francis et Burton, avaient été arrêtés et accusés à la suite d'une importante opération baptisée Machine menée en 2009 par la division du Crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et qui visait notamment des trafiquants de stupéfiants et un réseau de contrebandiers de cigarettes qui opéraient, entre autres, à partir d'un entrepôt installé sur la réserve amérindienne de Kahnawake.