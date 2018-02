Alerte à la bombe à Concordia: début du procès de Hisham Saadi

Hisham Saadi avait travaillé presque toute la nuit la veille pour confectionner la lettre de menaces d'alerte à la bombe qui a mené à l'évacuation de l'Université Concordia le printemps dernier, a-t-on appris lundi au début de son procès pour méfait, menaces et incitation à craindre un attentat terroriste. Ce jour-là, Hisham Saadi avait d'ailleurs un examen à l'université.

Les traces de 18 versions de la lettre de menaces ont été retrouvées dans l'ordinateur portable de Hisham Saadi, a expliqué lundi matin le sergent-détective François Letendre. Une série de recherches internet suspectes ont également été effectuées dans cet ordinateur la veille et le jour du crime, le 28 février et le 1er mars: «Comment retirer une empreinte digitale d'une feuille de papier?», «Comment envoyer un courriel anonyme?» et «Est-ce que l'université peut retracer vos courriels?».

C'est dans un Tim Hortons situé à deux pas de l'Université Concordia que Hisham Saadi a envoyé à différents médias la lettre de menaces d'alerte à la bombe, révèlent des vidéos de surveillance. On peut y voir l'accusé dans le restaurant vers 9h42, le 1er mars, peu de temps avant l'envoi de lettre de menaces par son ordinateur.

Cette lettre visant les étudiants musulmans de l'Université Concordia avait provoqué un branle-bas de combat au centre-ville de Montréal. Les policiers avaient inspecté de fond en comble l'université, ainsi que l'Université McGill, toutes les deux situées au centre-ville de Montréal, pour retrouver de possibles engins explosifs mentionnés dans la lettre. Or, rien n'a été retrouvé par les autorités.

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) retracent rapidement l'accusé grâce à l'adresse courriel utilisée pour envoyer la lettre à différents médias le matin du 1er mars. L'adresse IP permet d'obtenir une adresse dans le quartier Côte-des-Neiges. Une opération policière d'envergure s'organise pour arrêter le suspect. Les forces de l'ordre ne prennent aucun risque en raison du risque d'explosifs dans l'appartement. Toutefois, l'homme arrêté n'est pas l'auteur de la lettre. Ce dernier sous-loue son appartement à Hisham Saadi qui est finalement arrêté le soir même.

Le procès se poursuit cet après-midi. L'accusé est défendu par l'avocate Caroline Braun, alors que Me François Allard représente la Couronne.