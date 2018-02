Procès d'Accurso: plaidoirie finale du procureur de la poursuite

Kathleen Lévesque

La Presse La Presse Suivre @katlevesque

Le procureur de la poursuite dans le procès de Tony Accurso, Me Pascal Grimard, a commencé sa plaidoirie finale vendredi matin, en faisant une démonstration chronologique des liens d'affaires et personnels entre M. Accurso et l'ancien maire de Mascouche, Richard Marcotte.