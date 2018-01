Procès Normandeau: Guy Ouellette appelé à témoigner

(Québec) Le député libéral Guy Ouellette est appelé à témoigner jeudi dans le cadre du procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté, pour répondre à des questions autour des nombreuses fuites médiatiques qui ont émaillé cette affaire.

L'ancien entrepreneur en construction Lino Zambito a affirmé mercredi devant la Cour du Québec être convaincu que l'arrestation de Nathalie Normandeau en mars 2016 avait été précipitée par l'UPAC pour permettre à Robert Lafrenière de sauver son poste.

« C'était un calcul de Lafrenière. Il a mis à genoux les libéraux. J'aurais mal perçu qu'on arrête Normandeau et que le lendemain on mette Lafrenière à la porte. C'est ma vision des choses », a déclaré M. Zambito dans le cadre du procès de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et consorts.

Lino Zambito affirme avoir appris du député Guy Ouellette que Lafrenière s'apprêtait à être remplacé par Denis Gallant, un ancien procureur de la commission Charbonneau. M. Gallant était notamment le favori du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, selon M. Zambito.

« Denis Gallant était sur la short list pour être commissaire de l'UPAC, j'avais cette information. Mais c'est l'arrestation (de Nathalie Normandeau, NDLR) qui a renversé les choses, ça, c'est ma vision des choses. »

L'ancien entrepreneur en construction a aussi révélé qu'il avait suggéré de mettre le patron de l'UPAC sous écoute. Zambito a été rencontré par des enquêteurs de la Sûreté du Québec en mai 2016. Ceux-ci cherchaient à trouver la source de nombreuses fuites dans les médias d'éléments d'enquête sur la corruption.

« Je mettrais Lafrenière sous écoute, je mettrais Jean Louis Dufresne, chef de cabinet Couillard, sous écoute, et peut-être que vous aurez vos réponses », a conseillé Zambito à la SQ, selon son témoignage mercredi.

M. Zambito est arrivé au palais de justice de Québec entouré de plusieurs policiers chargés d'assurer sa sécurité. Il a été appelé à témoigner par les avocats de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté.

La défense a déposé à la Cour du Québec plusieurs requêtes en arrêt des procédures. Ils arguent que les fuites dans les médias ont nui à leurs clients et ont miné leurs chances d'avoir un procès juste et équitable. « Ils sont condamnés de facto dans l'esprit du public », affirme la défense.

Selon elle, la fuite vient nécessairement de l'État, plus précisément de l'appareil policier. « Leur motivation semble d'établir au Québec un système de justice parallèle, avec des accès à des documents confidentiels et susceptibles de causer des dommages politiques importants », écrit la défense dans sa requête.