Fraude: Denis Coderre témoigne en faveur de son fils

En décembre dernier, le tribunal avait accordé un délai supplémentaire à l'étudiant universitaire pour rembourser le montant qu'il avait été condamné à payer. Il lui restait plus de 800$ à rembourser à ses victimes.

À cette étape des procédures, les parties devraient suggérer au tribunal une peine à imposer à Alexandre Coderre. Des témoins pourraient être appelés à témoigner en faveur du jeune homme, comme des proches. En septembre dernier, l'avocat de la défense Me Conrad Lord avait avancé la possibilité que Denis Coderre soit appelé à la barre. «Le père veut être présent pour accompagner son fils. C'est un moment important, l'imposition d'une peine. Et le père ne se défilera pas de ses obligations», avait-il déclaré, en mêlée de presse.

Alexandre Coderre souffrait de cyberdépendance au moment de ses crimes entre 2015 et 2016, selon Me Lord. Il utilisait des services payants sur l'internet, lesquels étaient payés par carte de crédit. Il contactait ensuite les banques pour contester ces transactions, prétendant avoir été victime de fraude. Il a ainsi dérobé plus de 16 000 $ en quatre occasions à des banques et des fournisseurs internet.

C'est son père, Denis Coderre, alors maire de Montréal, qui a contribué à lancer l'enquête policière en informant lui-même le chef de police du SPVM Philippe Pichet que son fils avait été victime de fraude et de vol d'identité. Toutefois, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont fini par découvrir que le jeune homme avait menti à ses proches et était responsable des fraudes.

Ainsi, le jeune homme a continué de vivre dans le mensonge pendant plus d'un an, jusqu'à ce que la vérité éclate. «Le comportement délictuel s'est continué. Il a continué de mentir. Il a même retiré une carte SIM de cellulaire visé par un mandat de perquisition», a expliqué le 5 septembre la procureure de la Couronne Me Fannie Turcot, dans un résumé commun des faits.