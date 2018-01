Tony Accurso et Richard Marcotte étaient des amis très proches

Kathleen Lévesque

La Presse La Presse Suivre @katlevesque

L'entrepreneur Tony Accurso et l'ancien maire de Mascouche, Richard Marcotte, étaient des amis si proches qu'ils se fréquentaient régulièrement depuis des décennies, autour d'un repas ou pour s'affronter sur un court de tennis. Et surtout, ils ne parlaient pas des affaires que chacun d'eux brassaient, ont témoigné vendredi la gouvernante et l'un des fils de M. Accurso, au procès pour abus de confiance de ce dernier.