Fusillade mortelle au N.-B.: la GRC écope d'une amende de 550 000$

La Gendarmerie royale du Canada devra verser 550 000 $ pour ne pas avoir fourni à ses agents l'équipement et la formation appropriés, dans la foulée d'une fusillade mortelle survenue il y a quatre ans au Nouveau-Brunswick.

Le juge Leslie Jackson a annoncé sa décision vendredi dans une salle d'audience bondée de Moncton. Des journalistes et des proches des agents tués en 2014 étaient présents.

Le juge Jackson a imposé à la GRC une amende de 100 000 $. Le corps policier devra aussi verser 450 000 $ en bourses d'étude à l'Université de Moncton et à un fonds pour l'éducation des enfants des policiers tués.

La Couronne réclamait une pénalité d'un million de dollars, dont une amende de 100 000 $, des bourses d'études commémoratives, des fonds éducatifs en fiducie et autres.

Les policiers Doug Larche, Fabrice Gevaudan et Dave Ross ont été tués, et les policiers Eric Dubois et Darlene Goguen blessés, par Justin Bourque dans un quartier de Moncton.

La GRC a été reconnue coupable de ne pas avoir fourni à ses membres l'équipement et la formation nécessaires lors d'un recours à la force.