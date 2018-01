Procès Accurso: l'ex-maire de Mascouche a bénéficié d'un chèque de 270 000$

C'est ce qui ressort du témoignage de la juricomptable Pascale Boutin de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), dans le cadre du procès de Tony Accurso qui se déroule devant jury, au palais de justice de Joliette.

M. Accurso est accusé d'avoir tenté d'influencer l'ex-maire Marcotte (décédé en 2016) pour obtenir des contrats municipaux, en contrepartie de pots-de-vin. L'ex-entrepreneur est également accusé d'abus de confiance.

Au cinquième jour du procès, Pascale Boutin a expliqué que le 17 avril 2008, Simard-Beaudry a émis un chèque signé par Tony Accurso, au nom de Verona Equities Corp. L'argent est alors déposé dans le compte suisse de l'entreprise dont l'ayant-droit est André Desbiens. Il n'a pas été précisé qui est M. Desbiens.

Deux semaines plus tard, soit le 30 avril 2008, 270 000$ de la somme de 300 000$ sont transférés dans le compte en Suisse de l'entreprise panaméenne Krestel Assets Corp. Cette société appartient à l'ancien maire de Mascouche.

Selon la juricomptable, les entreprises impliquées dans ces transactions ont une structure corporative similaire. Dans l'un de ses rapports déposés en Cour, Mme Boutin soutient que des entreprises incorporées dans des paradis fiscaux, dont celle de M. Marcotte, ont «une structure légale complexe d'entités et de sociétés-écrans» qui utilise «des prête-noms agissant comme administrateurs ou signataires». Mme Boutin ajoute: «Cette façon de faire me porte à croire que le but est de compliquer la traçabilité des véritables titulaires des comptes bancaires.»

L'expertise de Mme Boutin qui a suivi pas à pas l'argent dans ce dossier d'enquête appelé Gravier, est venue clore la présentation de la preuve du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Mme Boutin a également été contre-interrogée.