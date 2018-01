Procès Lac-Mégantic: le jury délibère pour une 8e journée

Le jury de huit hommes et quatre femmes en est à sa huitième journée de délibérations.

Les 12 jurés ont commencé à discuter des possibilités de verdicts jeudi dernier. Les trois verdicts doivent être unanimes.

Les accusés dans cette affaire - le chef de train Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le directeur des opérations de la Montreal Maine and Atlantic (MMA) au Québec, Jean Demaître - ont plaidé non coupables aux accusations de négligence criminelle causant la mort qui ont été portées contre eux.

Celles-ci ont été déposées après qu'un train de 72 wagons de pétrole brut eut déraillé le 6 juillet 2013, au petit matin, après s'être mis en mouvement de lui-même. Il a explosé et rasé une partie du centre-ville de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes sur son passage.

Les verdicts possibles sont les suivants : les trois hommes peuvent être reconnus coupables ou non coupables de négligence criminelle causant la mort.

Dans le cas de Thomas Harding, deux autres verdicts peuvent être prononcés : conduite dangereuse d'un équipement ferroviaire causant la mort et conduite dangereuse d'un équipement ferroviaire. Il s'agit d'infractions moindres, incluses dans celle de négligence criminelle.

Si le jury ne réussit pas à s'entendre et se déclare dans une impasse définitive, le juge peut dissoudre le jury, et cela met fin au procès.