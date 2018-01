La reprise du procès de Tony Accurso débutera le 7 mai prochain

La reprise du procès de l'entrepreneur Tony Accurso pour fraude, corruption et abus de confiance dans les affaires municipales à Laval débutera le 7 mai prochain.

Le calendrier du procès de M. Accurso a été établi mercredi matin par la Cour supérieure présidée par le juge James Brunton. Ce dernier avait mis fin au procès de l'accusé en novembre dernier alors qu'une jurée avait eu une discussion avec un membre de sa famille lié à un témoin-clé dans le procès. La jurée avait reconnu avoir rapporté la teneur de sa conversation à deux autres membres du jury.

Mis au fait de la situation, le juge Brunton n'a pas eu le choix de prononcer l'avortement du procès: seuls les éléments présentés devant le tribunal doivent être pris en compte lors d'un procès criminel, avait rappelé le juge.

Malgré ce coup de théâtre, les accusations contre Tony Accurso ne sont pas tombées.

Mercredi matin, la Cour supérieure a ainsi décidé d'amorcer un nouveau procès dès le mois de mai. La sélection du jury se fera à compter du 7 mai. La présentation de la preuve débutera la semaine suivante, le 14 mai. Cinq à six semaines d'audiences sont prévues.

« Le ministère public est satisfait que le dossier procède rapidement », a indiqué Me Philippe-Pierre Langevin à sa sortie du tribunal.

Tony Accurso a été accusé à la suite de l'enquête Honorer de l'Unité permanente anticorruption (UPAC). Il était l'un des 37 hommes arrêtés et accusés en 2013 d'avoir participé de près ou de loin à un système de collusion et de corruption dans l'octroi des contrats publics de la Ville de Laval entre 1996 et 2010.